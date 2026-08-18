Эксперт рассказал о доступности для абитуриентов бюджетных мест в вузах Бюджетные места в вузах и кадровый дефицит: где на самом деле кроется проблема

Москва18 авг Вести.Система высшего образования в России в целом сбалансирована, а проблемы с конкурсами и нехваткой кадров в отдельных отраслях связаны не с дефицитом бюджетных мест, а с особенностями подачи заявлений абитуриентами и вопросами последующего трудоустройства выпускников. Об этом ИС "Вести" заявил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС Борис Илюхин.

По мнению общественности, в этом году олимпиадники заняли почти все бюджетные места, а высокие баллы ЕГЭ перестали быть гарантией поступления.

Я надеюсь, что эти ребята свои места все-таки заняли. Потому что у нас, на самом деле, в стране достаточно высокая обеспеченность бюджетными местами. У нас ... выпускников в этом году было - 700 000. А когда мы слышим, что вот где-то образуется высокий конкурс, то надо понимать, что образуется он в основном на этапе подачи документов. Потому что у нас каждый абитуриент может подать пять заявлений в пять вузов и в каждом из них указать по пять специальностей рассказал Илюхин

Он подчеркнул, что абитуриентам нужно помогать делать осознанный выбор, а не опираться на "красивые вывески". Вузам необходимо выстраивать прямой диалог с поступающими, рассказывая о реальном процессе обучения и преподавательском составе. Также он обратил внимание на проблему медицинских вузов: несмотря на ажиотажный спрос, многие выпускники не идут работать по профессии, что делает высокий конкурс обманчивым показателем эффективности подготовки кадров.

Надо смотреть не на количество бюджетных мест на приеме, а на то, как ребята трудоустраиваются. Потому что если посчитать количество принимаемых ребят, как-то уменьшить на отсев, что вполне естественно в процессе обучения, то получится, что выпускаем мы их достаточно. Другой вопрос, что ребята не идут работать в больницы, и это проблема совсем не медицинского образования. И если мы увеличим количество бюджетных мест, то вряд ли мы получим большую долю тех, кто идет работать потом по специальности рассказал Илюхин

Поэтому, по мнению эксперта, кардинальных изменений, касающихся приемных кампаний, в законодательстве не требуется.

На мой взгляд, существенных каких-то кардинальных изменений, которые бы коснулись всех вузов, не требуется, потому что подавляющее большинство вузов страны спокойно зачислили сначала победителей олимпиад, различных ребят, которые имеют преимущественные права, потом зачислили высокобальников. Возможно, какие-то точечные изменения будут, связанные с перечнем олимпиад. Но это будет делать отдельный совет олимпиад. Для этого не надо менять законодательство заявил он

Ранее в Минобрнауки РФ пояснили, как распределяются бюджетные места в вузах.