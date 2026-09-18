В Бауманке отметили, что участие школьников в олимпиадах показывает их интерес В Бауманке рассказали, как абитуриентов характеризует участие в олимпиадах

Москва18 сен Вести.Участие абитуриентов в различных олимпиадах демонстрирует их живой ум и интерес к изучаемому предмету, рассказал ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана Иван Сидельников в интервью ИС "Вести".

Если абитуриент начал участвовать в олимпиадах, будучи школьником, когда они вообще ничего не дают, но проявлял активный интерес, ходил, пробовал, писал и разбирался, это говорит о том, что у него действительно очень живой и интересующийся всем ум, который очень важен при получении высшего образования, особенно, например, в инженерном деле, где творчество, на самом деле, составляет большую долю от успеха отметил Сидельников

Ответственный секретарь приемной комиссии Бауманки также прокомментировал спор при поступлении в вузы между победителями олимпиад и теми, кто получил высокие баллы по ЕГЭ. В последние годы олимпиадники забирают большинство бюджетных мест так, что высокобалльники по ЕГЭ не проходят конкурс.

Нельзя сказать, что олимпиадники слабее, сильнее, что хуже набрать олимпиадников или ЕГЭшников, все должно быть в балансе считает Иван Сидельников

Ранее в Минобороны рассказали, как решился конфликт с трехсобалльниками по трем предметам, не попавшими на бюджет.