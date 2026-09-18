В МГИМО предложили решение проблемы с поступлением абитуриентов В МГИМО предложили решение проблемы с конкурсом на бюджетные места

Москва18 сен Вести.Абитуриенты, которые стали победителями олимпиад и имеют право на поступление в вуз без дополнительных испытаний, занимают много бюджетных мест, так что поступающие по ЕГЭ высокобалльники не проходят. Решение этой проблемы предложил помощник первого проректора Московского государственного института международных отношений Станислав Агеев в интервью ИС "Вести".

Каждый год в лучших вузах России очень высокий конкурс на бюджетные места. Однако в последние два года обострился спор между победителями олимпиад и теми, кто получил высокие баллы по ЕГЭ.

В МГИМО без экзаменов поступили почти 150 призеров и победителей олимпиад. Высокобалльники были вынуждены идти на платное отделение или выбирать не такие популярные направления, как международные отношения или юриспруденция.

Один из очевидных способов решить эту проблему - это установление квот для олимпиадников, то есть порядка 10-15% от общего количества бюджетного приема. Это позволило бы равномерно распределить олимпиадников по всем университетам в России. Соответственно, чтобы они не концентрировались только в ведущих вузах и не занимали бы все бюджетные места объяснил помощник первого проректора МГИМО

Ситуация, когда высокобалльники не попали в вуз мечты, коснулась лишь 12 университетов, в основном в Москве и в Петербурге. По данным Минобрнауки, конфликт с трехсотбалльниками по трем предметам, не попавшими на бюджет, исчерпан. Из 70 абитуриентов 65 уже учатся бесплатно. Четверым обучение оплачивают сами вузы, один не подал документы.