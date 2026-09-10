Все поступившие в вузы трехсотбалльники учатся бесплатно, заявили в Минобрнауки Минобрнауки: 69 выпускников, сдавших ЕГЭ на 300 баллов, будут учиться на бюджете

Москва10 сен Вести.Из 70 человек, сдавших Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 300 баллов, 69 будут учиться в вузах бесплатно, заявило издание "Коммерсант" со ссылкой на ответ Минобрнауки депутату Госдумы Сергею Леонову.

Леонов направил в ведомство запрос после жалоб абитуриентов и их родителей, что в этом году бюджетные места в вузах массово заняли победители и призеры олимпиад школьников, в то время как ученики с баллами ЕГЭ выше 90 по каждому предмету были такой возможности лишены.

В своем запросе Леонов предложил выделять олимпиадникам отдельные места для конкурса, чтобы они не оказывали влияние на общий конкурс на бюджетные места.

В ответ Минобрнауки сообщило депутату, что из 70 человек, сдавших ЕГЭ на 300 баллов, 65 поступили на бюджетные места, еще четверым вуз оплатил обучение самостоятельно, и еще один человек не подал документы ни в одно учебное заведение.

В Минобрнауки сообщили, что по завершении приемной кампании министерство проанализирует ситуацию с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний (то есть победителей и призеров олимпиад) и "при необходимости рассмотрит вопрос о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок приема в образовательные организации" подытожили журналисты

Ранее в Минобрнауки сообщили, что на бюджетные и платные места в российские вузы в 2026 году поступило более 1 миллиона человек.

Лидерами по числу зачисленных абитуриентов стали вузы Татарстана, Свердловской и Рязанской областей.

Наиболее популярными специальностями для обучения у абитуриентов были математика и компьютерные науки, биотехнологии, туризм, политология, социология, архитектура, эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения.