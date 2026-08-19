Москва19 авгВести.В 2026 году число абитуриентов-стобалльников выросло примерно на две тысячи, что привело к дефициту бюджетных мест для них в 12 высших учебных заведениях страны. Об этом НСН сообщил зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Он уточнил, что одних только победителей и призеров Российской олимпиады школьников оказалось на 360 человек больше.
Из-за этого в 12 вузах возникла проблема с тем, что для тех, кто хотел именно в эти вузы, не хватило бюджетных местсообщил Смолин
По его словам, в Госдуме предлагали Минобрнауки в этом случае выделять "дополнительные цифры приема", но это не предусмотрено подзаконными актами, также это привело бы к росту количества желающих поступить именно в эти учебные заведения.
Осенью, как заявил Смолин, профильный думский комитет совместно с Минобрнауки займется поиском выхода из ситуации.
Он уточнил, что речь идет лишь о 1,5% от общего числа бюджетных мест, и эта проблема затрагивает только стобалльников и победителей олимпиад.
Ранее преподаватель РЭУ им. Плеханова, старший эксперт ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию Артем Кочегаров прокомментировал ИС "Вести" увеличение количества стобалльников.
19 августа в секретариате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что в российских вузах завершился прием заявлений на бюджет.