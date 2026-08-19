В 12 вузах не хватило бюджетных мест для стобалльников из-за их рекордного числа

Стобалльникам из-за их рекордного числа не хватило бюджетных мест в 12 вузах В 12 вузах не хватило бюджетных мест для стобалльников из-за их рекордного числа

Москва19 авг Вести.В 2026 году число абитуриентов-стобалльников выросло примерно на две тысячи, что привело к дефициту бюджетных мест для них в 12 высших учебных заведениях страны. Об этом НСН сообщил зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Он уточнил, что одних только победителей и призеров Российской олимпиады школьников оказалось на 360 человек больше.

Из-за этого в 12 вузах возникла проблема с тем, что для тех, кто хотел именно в эти вузы, не хватило бюджетных мест сообщил Смолин

По его словам, в Госдуме предлагали Минобрнауки в этом случае выделять "дополнительные цифры приема", но это не предусмотрено подзаконными актами, также это привело бы к росту количества желающих поступить именно в эти учебные заведения.

Осенью, как заявил Смолин, профильный думский комитет совместно с Минобрнауки займется поиском выхода из ситуации.

Он уточнил, что речь идет лишь о 1,5% от общего числа бюджетных мест, и эта проблема затрагивает только стобалльников и победителей олимпиад.

Ранее преподаватель РЭУ им. Плеханова, старший эксперт ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию Артем Кочегаров прокомментировал ИС "Вести" увеличение количества стобалльников.

19 августа в секретариате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что в российских вузах завершился прием заявлений на бюджет.