Минобрнауки может рассмотреть изменения в правила приема абитуриентов в вузы В Минобрнауки допустили изменение правил приема абитуриентов в вузы

Москва9 сен Вести.Министерство науки и высшего образования РФ намерено проанализировать ситуацию с поступлением абитуриентов в вузы без вступительных испытаний и при необходимости внесет изменения в нормативные акты. Об этом говорится в ответе Минобрнауки на запрос председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

По завершении приемной кампании 2026/27 учебного года Минобрнауки России проанализирует ситуацию с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний и при необходимости рассмотрит вопрос о внесении изменений в действующие нормативные акты, регулирующие порядок приема в образовательные организации говорится в документе, который цитирует ТАСС

Агентство обращает внимание, что Леонов обращался к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой изучить вопрос о введении единых правил регулирования количества бюджетных мест в высших учебных заведениях. Как считает парламентарий, оптимальным решением было бы ввести новый порядок, согласно которому победители олимпиад гарантированно бы поступали в вузы по одной квоте, а сдавшие ЕГЭ - по другой.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки изменили методику определения числа бюджетных мест в вузах из-за перехода на семилетнее прогнозирование кадровой потребности экономики страны.