Москва9 сенВести.Министерство науки и высшего образования РФ намерено проанализировать ситуацию с поступлением абитуриентов в вузы без вступительных испытаний и при необходимости внесет изменения в нормативные акты. Об этом говорится в ответе Минобрнауки на запрос председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
По завершении приемной кампании 2026/27 учебного года Минобрнауки России проанализирует ситуацию с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний и при необходимости рассмотрит вопрос о внесении изменений в действующие нормативные акты, регулирующие порядок приема в образовательные организацииговорится в документе, который цитирует ТАСС
Агентство обращает внимание, что Леонов обращался к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой изучить вопрос о введении единых правил регулирования количества бюджетных мест в высших учебных заведениях. Как считает парламентарий, оптимальным решением было бы ввести новый порядок, согласно которому победители олимпиад гарантированно бы поступали в вузы по одной квоте, а сдавшие ЕГЭ - по другой.
Ранее сообщалось, что в Минобрнауки изменили методику определения числа бюджетных мест в вузах из-за перехода на семилетнее прогнозирование кадровой потребности экономики страны.