Москва30 авгВести.В Минобрнауки России изменили методику определения числа бюджетных мест в вузах из-за перехода на семилетнее прогнозирование кадровой потребности экономики страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Изменения, вносимые в методику, связаны с переходом Минтруда России на семилетнее прогнозирование кадровой потребности российской экономикиотмечается в сообщении
В методику вводится индикатор структуры замещающей потребности российской экономики в кадрах.
С 2026 года формирование количества бюджетных мест в вузах страны осуществляется с учетом прогноза потребности экономики РФ, формируемого Минтрудом России.