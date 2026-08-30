В России изменится методика определения количества бюджетных мест в вузах Минобрнауки изменило методику определения общего числа бюджетных мест

Москва30 авг Вести.В Минобрнауки России изменили методику определения числа бюджетных мест в вузах из-за перехода на семилетнее прогнозирование кадровой потребности экономики страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Изменения, вносимые в методику, связаны с переходом Минтруда России на семилетнее прогнозирование кадровой потребности российской экономики отмечается в сообщении

В методику вводится индикатор структуры замещающей потребности российской экономики в кадрах.

С 2026 года формирование количества бюджетных мест в вузах страны осуществляется с учетом прогноза потребности экономики РФ, формируемого Минтрудом России.