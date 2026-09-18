В МГИМО рассказали, что абитуриенты-олимпиадники заточены только на один предмет

В МГИМО назвали обратную сторону медали поступления в вузы по олимпиадам В МГИМО рассказали, что абитуриенты-олимпиадники заточены только на один предмет

Москва18 сен Вести.Помощник первого проректора МГИМО МИД России Станислав Агеев в интервью ИС "Вести" рассказал, что победители олимпиад, поступающие в университеты без дополнительных вступительных испытаний, часто заточены на изучение только одного предмета.

Есть целый ряд олимпиадников, которые заточены именно на подготовку по профилю олимпиады по одному предмету, и, соответственно, у них нет должного уровня владения, например, иностранными языками, что является для нас важным входным условием. Эта проблема имеет отсроченный эффект, и приходится прикладывать большие усилия и студентам, и университету для того, чтобы все-таки наверстать недостатки, которые, возможно, были у абитуриента при поступлении объяснил Агеев

В последние два года спор между победителями олимпиад и высокобалльниками по ЕГЭ при поступлении в университеты обострился. Олимпиадники заняли больше половины бюджета в самых престижных вузах Москвы и Петербурга, а на некоторые факультеты из-за этого не смогли принять даже трехсобалльников.

Ранее в Минобрнауки уточнили, что все поступившие в вузы трехсотбалльники учатся бесплатно.