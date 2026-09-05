Татарстан, Свердловская и Ростовская области – лидеры по поступившим в вузы

Три российских региона стали лидерами по числу зачисленных в вузы абитуриентов Татарстан, Свердловская и Ростовская области – лидеры по поступившим в вузы

Москва5 сен Вести.Вузы Татарстана, Свердловской и Ростовской областей лидируют по числу зачисленных абитуриентов на бюджетное и платное обучение по всем уровням высшего образования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобрнауки РФ. Рейтинг сформирован без учета Москвы и Санкт-Петербурга​​​.

По информации ведомства, в Татарстане число зачисленных в вузы на бюджетное и платное обучение составило более 36,7 тысячи человек, в Свердловской области - 34 тысячи человек, в Ростовской - 33,6 тысячи человек.

В первую пятерку вошли вузы Краснодарского края (более 28 тысяч поступивших) и Новосибирской области (свыше 27 тысяч).

Ранее в Минобрнауки сообщили, что общее число поступивших в российские вузы на бюджетное и платное обучение превысило 1 миллион человек. В ведомстве уточнили, что приемная кампания 2026 года завершится не позднее 30 сентября по окончании платного приема на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру – не позднее 30 ноября.