Стали известны специальности, популярные у абитуриентов Минобрнауки РФ: будущие студенты чаще выбирают математику и туризм

Москва4 сен Вести.У абитуриентов в 2026 году самыми популярными были математика и компьютерные науки, биотехнические системы и технологии, туризм, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

Наибольший прирост поступивших среди специальностей, на которые в текущую приемную кампанию было зачислено более 1 000 человек, по сравнению с 2025 годом показали "Математика и компьютерные науки" (прирост 47,2%), "Биотехнические системы и технологии" (22,4%), "Туризм" (21,8%) говорится в сообщении

Уточняется, что в десятку популярных попали политология, социология, биотехнология, архитектура, эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения.

Ранее в Минобрнауки РФ рассказали, что число поступивших на бюджетные и платные места в российские вузы в 2026 году превысило 1 миллион человек.