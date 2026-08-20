В Минпросвещения рассказали о самых популярных профессиях в колледжах

В Минпросвещения назвали самые популярные специальности в колледжах В Минпросвещения рассказали о самых популярных профессиях в колледжах

Москва20 авг Вести.Свыше 3,7 млн заявлений от абитуриентов поданы в учреждения среднего профессионального образования в ходе основного этапа приемной кампании. Самые популярные специальности - "Сестринское дело", "Разработка и управление программным обеспечением" и "Лечебное дело".

В России завершился основной этап приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования​​​.

В основной этап кампании от абитуриентов поступило 3 776 673 заявления. Это на 450 тысяч больше показателя прошлого года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.