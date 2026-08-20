Москва20 авгВести.Свыше 3,7 млн заявлений от абитуриентов поданы в учреждения среднего профессионального образования в ходе основного этапа приемной кампании. Самые популярные специальности - "Сестринское дело", "Разработка и управление программным обеспечением" и "Лечебное дело".
В России завершился основной этап приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования.
В основной этап кампании от абитуриентов поступило 3 776 673 заявления. Это на 450 тысяч больше показателя прошлого года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Наиболее популярными специальностями среди абитуриентов стали "Сестринское дело" (199 663 заявления), "Разработка и управление программным обеспечением" (181 986), "Лечебное дело" (123 679), "Туризм и гостеприимство" (113 990), "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" (84 839)говорится в сообщении