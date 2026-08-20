В России резко увеличилось количество заявлений на поступление в колледжи Минпросвещения: количество заявлений на поступление в колледжи резко выросло

Москва20 авг Вести.В ходе основного этапа приемной кампании 2026 года абитуриенты подали более 3,7 млн заявлений на поступление в учреждения среднего профессионального образования, что на 450 тыс. больше, чем в ходе приемной кампании 2025 года, сообщает Минпросвещения.

От абитуриентов поступили 3 776 673 заявления, что на 450 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. На бюджетные места поданы 2 808 366 из них отмечает министерство

Самыми востребованными среди абитуриентов оказались специальности "Сестринское дело" (199 663 заявления), "Разработка и управление программным обеспечением" (181 986), "Лечебное дело" (123 679), "Туризм и гостеприимство" (113 990) и "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" (84 839).

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о рекордном уровне подачи заявлений от абитуриентов в колледжи и техникумы в рамках федерального проекта "Профессионалитет".