Москва14 ноя Вести.Индустрия искусственного интеллекта забирает огромное количество средств из мировой финансовой системы. Об этом заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в интервью ИС "Вести".

При этом он обратил внимание на то, что искусственный интеллект "забрал" из мирового бюджета в 2026 году три триллиона долларов.

Искусственный интеллект, точнее, вот эта индустрия, этот пузырь, забирает огромное количество денег из мировой финансовой системы. В то время как мировой долг уже достиг 365 трлн. И Америке, как государству и другим развитым странам, я подчеркиваю, развитым, необходимо огромное количество капитала для того, чтобы затыкать дыры в своих балансах, своих бюджетах. И получается, что искусственный интеллект, который забрал на себя в этом году 3 триллиона долларов, это больше, чем оборонные расходы всех стран мира. Он начинает конкурировать с теми капиталами, которые могли бы поддержать американский долг…117 триллионов долларов сказал Лосев

Ранее сообщалось, что у инвесторов есть сомнения в окупаемости сотен миллиардов долларов капитальных затрат на искусственный интеллект (ИИ).