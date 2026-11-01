Москва1 ноя Вести.Инвестиционный бум в строительстве дата-центров, предназначенных для развития искусственного интеллекта, может приводить к тому, что деньги уходят из других сфер экономики, в том числе из жилищного строительства и промышленности. Об этом сообщает The Atlantic.

По оценкам издания, компании, связанные с ИИ, сейчас возводят 543 дата-центра, а строительство еще 2 513 таких объектов уже запланировано. За последний год расходы на строительство в этом сегменте выросли на 56%. На этом фоне инвестиции в другие направления, напротив, заметно сократились: вложения в строительство жилья и торговой недвижимости снизились на 10%, производственных объектов - на 24%, а образовательных учреждений - на 13%.

The Atlantic отмечает, что технологический бум влияет не только на распределение инвестиций. Он также повышает стоимость строительных кредитов для компаний, не относящихся к технологическому сектору, и способствует удорожанию рабочей силы, материалов и земли. По данным издания, даже небольшие изменения процентных ставок, вызванные активным развитием ИИ-инфраструктуры, могут привести к тому, что в ближайшее десятилетие сотни тысяч американских семей не смогут позволить себе покупку собственного жилья.

При этом, как подчеркивает The Atlantic, пока остается открытым вопрос, сможет ли развитие искусственного интеллекта в итоге компенсировать спад в других отраслях и оправдать ресурсы, которые направляются на строительство дата-центров.