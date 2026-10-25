Axios: Вашингтон устал от апокалиптических прогнозов OpenAI и Anthropic

Axios: власти США устали от апокалиптических прогнозов лидеров индустрии ИИ Axios: Вашингтон устал от апокалиптических прогнозов OpenAI и Anthropic

Москва25 окт Вести.Американские законодатели и чиновники Белого дома выражают недовольство руководством ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, таких как OpenAI и Anthropic. Их действия и публичные заявления становятся "колоссальной политической обузой" для властей США, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Политики жалуются, что вместо разъяснения общественности преимуществ ИИ топ-менеджеры компаний регулярно предупреждают об экзистенциальных угрозах и риске глобальной катастрофы.

Риторика разработчиков колеблется между обещаниями технологического процветания и апокалиптическими прогнозами, усиливая тревогу и недовольство в обществе, отмечают законодатели.

По данным Axios, поводом для критики в адрес Anthropic стало сокрытие информации об инцидентах с ИИ-моделями, которые затронули государственные сайты. Кроме того, законодатели обеспокоены противоречиями в законодательных инициативах OpenAI и Anthropic.

Раздражение властей США также вызывает политическая активность ИИ-миллиардеров и их сближение с американским лидером Дональдом Трампом. Этим активно пользуются демократы для совершения атак на администрацию Белого дома, подчеркивает Axios.

Ранее сообщалось, что Anthropic продвигает в Конгресс США законопроект, который даст властям возможность временно останавливать выпуск и использование систем ИИ, если они начнут представлять серьезную опасность.