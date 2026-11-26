Москва26 ноя Вести.Генеральный директор разработчика ИИ Anthropic Дарио Амодеи заявил, что человечеству не следует отказываться от свободы воли в пользу искусственного интеллекта. Свою позицию он изложил в X, отреагировав на публикацию издания Axios.

Нет, я не считаю, что нам следует отдавать свободу воли системам искусственного интеллекта, и предполагать обратное — просто абсурдно подчеркнул Амодеи

Передачу полномочий ИИ он назвал "плохой идеей".

Axios писало о дискуссиях, в рамках которых звучит мнение, что часть решений стоит поручить сверхразумным системам ИИ. По утверждению источников издания, такая позиция распространена внутри Anthropic, а критики опасаются, что она ведет к утрате свободы воли. Согласно Axios, Амодеи неоднократно говорил: когда ИИ значительно превзойдет человеческий разум, ему лучше доверить решения в ситуациях, от которых зависят человеческие жизни. Также, по его словам, ИИ должен курировать научные исследования и, возможно, распределять экономические ресурсы. С этим не согласен гендиректор главного конкурента Anthropic, OpenAI Сэм Альтман.

Я хочу, чтобы люди могли сами определять свое будущее. Мне кажется, очень важно, чтобы мы отстаивали эту позицию говорил он

По мнению главы Anthropic, нередко смешивают две разные вещи: передачу ИИ "управления миром" и "гораздо более прозаический процесс" — постепенное обретение системами способности автоматически решать все больший круг задач, от вождения автомобиля до создания ПО и разработки лекарства от рака. Амодеи отметил, что относится к этому неоднозначно: такая способность экономически выгодна и может стимулировать прогресс в медицине, транспорте и энергетике, однако в ряде областей подобные решения могут оказаться неоправданными.

В качестве примера он назвал рекурсивное самосовершенствование — способность ИИ улучшать самого себя, из-за чего развитие технологии может опередить возможности человечества взять ее под контроль или адаптироваться. "Как мы уже заявляли публично в начале ноября, мы считаем, что было бы небезопасно позволять модели Claude полностью самостоятельно создавать последующие передовые модели ИИ", — добавил он.

19 ноября Anthropic провела крупнейшее IPO (выведение своих акций на биржу - прим.ред.) в истории, побив рекорд SpaceX.