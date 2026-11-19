Anthropic первой среди создателей ИИ вышла на IPO и привлекла $107,3 ​​млрд

Anthropic провела крупнейшее IPO и побила рекорд SpaceX Anthropic первой среди создателей ИИ вышла на IPO и привлекла $107,3 ​​млрд

Москва19 ноя Вести.Американская компания Anthropic, выпустившая на рынок искусственный интеллект Claude, вышла на рынок ценных бумаг, установив рекорд по количеству привлеченных инвестиций – 107,3 ​​млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Компания вышла на IPO (открыла продажу своих акций на бирже) первой среди крупных разработчиков моделей искусственного интеллекта. Anthropic установила цену в 83$ за акцию.

Фирме удалось установить рекорд. С базовым объемом сделки в $81,3 млрд (сумма без учета частного размещения акций. - Прим. ред.) Anthropic превзошла результат SpaceX в $75 млрд.

Ранее стало известно, что Anthropic закрыла доступ к нейросети Claude всем пользователям и бизнесам из России.