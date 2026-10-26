Москва26 окт Вести.SpaceX Илона Маска договорилась с инвестиционной компанией Apollo Global Management о финансировании примерно на $40 млрд. Средства пойдут на закупку чипов для развития технологий искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы компании.

Как уточняет агентство, соглашение является лизинговым. Полученные средства будут направлены на закупку графических процессоров Nvidia. Закрыть сделку предполагается до конца текущего года, а сами лизинговые договоры вступят в силу в первой половине 2027 года. Фиксированная ставка финансирования пока не определена. При этом в компании отметили, что инвестиции в искусственный интеллект окупаются менее чем за год.

По информации Bloomberg, соглашение заключено в условиях растущей обеспокоенности инвесторов. Компании несут масштабные расходы на развитие искусственного интеллекта, тогда как прибыль остается относительно ограниченной. При этом в последние недели стоимость долговых обязательств SpaceX снижалась, а стоимость страхования ее долга от дефолта достигла рекордного уровня.