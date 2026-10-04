Москва4 октВести.Компания-разработчик ИИ-модели Grok SpaceXAI сменит название на SpaceXSI после переименования искусственного интеллекта в суперинтеллект, заявил ее владелец Илон Маск.

Да, мы внесем такое изменение

аписал он в ответ на соответствующий вопрос одного из пользователей социальной сети X

Маск ранее предлагал заменить "искусственный интеллект" на "суперинтеллект".

30 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который предписывает американским органам власти называть искусственный интеллект "суперинтеллектом".