Москва4 октВести.Компания-разработчик ИИ-модели Grok SpaceXAI сменит название на SpaceXSI после переименования искусственного интеллекта в суперинтеллект, заявил ее владелец Илон Маск.
Да, мы внесем такое изменениеаписал он в ответ на соответствующий вопрос одного из пользователей социальной сети X
Маск ранее предлагал заменить "искусственный интеллект" на "суперинтеллект".
30 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который предписывает американским органам власти называть искусственный интеллект "суперинтеллектом".