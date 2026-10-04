Трамп заявил о создании "суперразведки", связанной с ИИ Трамп объявил о создании "суперразведки", связанной с ИИ

Москва4 окт Вести.Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой "суперразведки", связанной с искусственным интеллектом.

Уточняется, что силам ИИ будет поручено координировать усилия федерального правительства для обеспечения лидерства США в области искусственного интеллекта.

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Американский лидер подчеркнул, что суперразведка будет координировать взаимодействие федерального правительства с потребителями, группами, представляющими общественные интересы, религиозными организациями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями, занимающимися ИИ. Новое подразделение возглавят директор Нацразведки Джей Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам и главный технический директор Эмиль Майкл и директор Управления кадров Скотт Купор.

Ранее американский предприниматель Илон Маск призвал называть искусственный интеллект (ИИ) "суперинтеллектом", как ранее распорядился Трамп.