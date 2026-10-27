Москва27 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время запретить употребление термина "искусственный интеллект" в государственных документах и других официальных материалах.

Соответствующую публикацию американский лидер выложил в соцсети Truth Social.

Мы официально запретим использование термина "ИИ/искусственный интеллект" … из-за его неточности написал Трамп

Каким образом будет введен новый запрет и какие санкции могут последовать за его нарушение, глава Белого дома не уточнил.

В конце сентября Трамп подписал указ о переименовании "искусственного интеллекта" в "суперинтеллект". По мнению американского лидера, новый термин отражает безграничные возможности новых технологий.

Позднее Трамп заявил, что термин "искусственный интеллект" больше не должен употребляться. Он отметил, что Белый дом будет считать всех, кто использует данное словосочетание, врагами.

По мнению МИД РФ, настойчивые попытки американской администрации подменить данной формулировкой общепринятую и понятную терминологию, вызывают озабоченности. Такой шаг американской администрации идет в русле общей линии Соединенных Штатов на упрочение своего технологического господства или, как выразился сам Трамп, "победы в гонке ИИ".