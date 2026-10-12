В МИД РФ отреагировали на решение Трампа дать ИИ новое название МИД РФ: Москва озабочена решением Трампа переименовать ИИ в "суперинтеллект"

Москва12 окт Вести.Российская сторона выражает озабоченность решением президента США Дональда Трампа переименовать искусственный интеллект (ИИ) в "суперинтеллект". Такой шаг идет в русле упрочнения господства Вашингтона в нейросетевой гонке, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.

Настойчивые попытки американской администрации подменить данной формулировкой общепринятую и понятную терминологию, вызывают озабоченности сказал он

По словам дипломата, Москва видит в этом "отход от принципа человекоцентричности, подразумевающего сохранение человеческого контроля над значимыми решениями, а также разработку и внедрение технологии ИИ на благо человека".

Алимов подчеркнул, что такой шаг американской администрации идет в русле общей линии Соединенных Штатов на упрочение своего технологического господства или, как выразился сам Трамп, "победы в гонке ИИ".

В результате, отметил замглавы МИД РФ, технологии и ресурсы все больше концентрируются в руках узкого круга государств и корпораций, нелегитимные односторонние санкции становятся нормой, а цифровой разрыв между странами усугубляется.

Россия, добавил Алимов, придерживается принципиально иного подхода, основанного на принципах Устава ООН. Она выступает за суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела и соблюдение разработчиками национальных законодательств.

В сентябре Трамп своим указом постановил дать ИИ новое название – "суперинтеллект". После этого американский лидер заявил, что термин "искусственный интеллект" больше не должен употребляться вовсе, и назвал врагами всех, кто продолжит его использовать.