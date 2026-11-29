Трамп заявил, что термин "суперинтеллект" сделают обязательным в США Трамп заявил, что термин "суперинтеллект" собираются сделать обязательным в США

Москва29 ноя Вести.Использование термина "суперинтеллект" вместо "искусственного интеллекта" (ИИ) вскоре станет обязательным в США, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Американский лидер обратил внимание на то, что телеведущая Шеннон Брим в своей передаче неоднократно употребляла термин "искусственный интеллект". По всей видимости, речь идет о программе Fox News Sunday от 22 ноября, в которой участники дискуссии обсуждали возможные ограничения Конгресса в отношении ИИ.

Может кто-нибудь объяснить ей, что это суперинтеллект, а не искусственный интеллект, и что наш замечательный председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Пол Аткинс вскоре сделает использование этого термина обязательным? написал Трамп в соцсети Truth Social

Глава Белого дома также подчеркнул, что Аткинс, как и он сам, любит точность в формулировках.

Агентство Bloomberg пишет, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) может закрепить новый термин в своих нормативных документах и предупредить компании, что использование схожих формулировок способно ввести инвесторов в заблуждение. Другой вариант действий предусматривает разработку рекомендаций для сотрудников ведомства и проверку корпоративной отчетности.

Для введения обязательного требования регулятору, вероятно, потребуется пройти процедуру нормотворчества и оценить возможные издержки бизнеса. Вместе с тем SEC может столкнуться с судебными исками, поскольку принуждение к употреблению определенных выражений способно нарушить Первую поправку к Конституции США, подразумевающую защиту от принуждения к определенным высказываниям.

В сентябре 2026 года Трамп подписал указ, обязывающий органы власти США использовать термин "сверхинтеллект" (SI) вместо ИИ в официальных коммуникациях в допустимых законом пределах.