Москва19 ноя Вести.США выступают против введения всемирного регулирования в сфере применения технологии искусственного интеллекта (ИИ) и не допустят этого. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пленарного заседания лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не хочет делать чего-либо такого, что уничтожило бы огромный потенциал технологии ИИ. Он подчеркнул, что с суперинтеллектом следует быть очень осторожными и ценить его.

Это почти исключительно благо, но в этом есть некоторые плохие составляющие. Мы должны очень осторожно обходиться с этими плохими составляющими... Так что мы выступаем против всемирного регулирования или чего-то, что может задушить суперинтеллект. И, честно говоря, мы этого не допустим приводит ТАСС слова Трампа

В сентябре президент США своим указом постановил дать ИИ новое название – "суперинтеллект". После этого Трамп заявил, что термин "искусственный интеллект" больше не должен употребляться вовсе, и назвал врагами всех, кто продолжит его использовать.