Москва4 октВести.Американский предприниматель Илон Маск призвал называть искусственный интеллект (ИИ) "суперинтеллектом", как ранее распорядился президент США Дональд Трамп. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.
30 сентября стало известно, что глава Белого дома подписал указ, который предписывает американским органам власти называть искусственный интеллект "суперинтеллектом".
Никакого больше ИИ. СИ (суперинтеллект. – Прим. ред.). Так лучшенаписал Маск
Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в авторской колонке выразил мнение, что Трамп считает страхи людей вокруг ИИ очередной теорией заговора, из-за которой Соединенные Штаты уступает в гонке нейротехнологий Китаю.