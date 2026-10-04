Илон Маск вслед за Трампом призвал называть ИИ суперинтеллектом Илон Маск призвал называть ИИ суперинтеллектом, как распорядился Трамп

Москва4 окт Вести.Американский предприниматель Илон Маск призвал называть искусственный интеллект (ИИ) "суперинтеллектом", как ранее распорядился президент США Дональд Трамп. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

30 сентября стало известно, что глава Белого дома подписал указ, который предписывает американским органам власти называть искусственный интеллект "суперинтеллектом".

Никакого больше ИИ. СИ (суперинтеллект. – Прим. ред.). Так лучше написал Маск

Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в авторской колонке выразил мнение, что Трамп считает страхи людей вокруг ИИ очередной теорией заговора, из-за которой Соединенные Штаты уступает в гонке нейротехнологий Китаю.