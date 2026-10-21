Трамп назвал Илона Маска супергением на 80% Трамп: Илон Маск на 80% является супергением

Москва21 окт Вести.Американский миллиардер Илон Маск является на 80% супергением.

Такое мнение выразил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина, его слова передает агентство ТАСС.

Он отличный человек. Я говорю, что [он на] 80% супергений. [Что касается] 20%, мне надо подумать об этом. Но он действительно замечательный человек заявил Трамп

Ранее Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) может представлять угрозу для существования всего человечества.

Он также поддержал идею замедления разработок в области ИИ.