Москва2 нояВести.Президент США Дональд Трамп в подкасте "Pod Force One" заявил, что выдал бы превентивное помилование американскому миллиардеру Илону Маску, если демократы одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс и начнут против него расследование. Об этом сообщает Bloomberg.
В качестве прецедента действующий президент США напомнил о решении своего предшественника Джо Байдена выдать превентивное помилование своему сыну Хантеру и нескольким чиновникам для защиты от возможных расследований со стороны новой администрации.
Я бы сделал это в случае необходимостисказал Трамп, говоря о Маске
Ранее американский лидер в интервью журналисту Бенни Джонсону положительно высказался об идее назначить Маска глава телекомпании CNN. По мнению Трампа, Маск является хорошим специалистом и успешно справляется с задачами.