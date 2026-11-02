Трамп пообещал защитить Маска, если демократы начнут расследование против него

Трамп пообещал защитить Маска от расследования со стороны демократов Трамп пообещал защитить Маска, если демократы начнут расследование против него

Москва2 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп в подкасте "Pod Force One" заявил, что выдал бы превентивное помилование американскому миллиардеру Илону Маску, если демократы одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс и начнут против него расследование. Об этом сообщает Bloomberg.

В качестве прецедента действующий президент США напомнил о решении своего предшественника Джо Байдена выдать превентивное помилование своему сыну Хантеру и нескольким чиновникам для защиты от возможных расследований со стороны новой администрации.

Я бы сделал это в случае необходимости сказал Трамп, говоря о Маске

Ранее американский лидер в интервью журналисту Бенни Джонсону положительно высказался об идее назначить Маска глава телекомпании CNN. По мнению Трампа, Маск является хорошим специалистом и успешно справляется с задачами.