Москва31 окт Вести.Президент США Дональд Трамп с одобрением высказался об идее назначения американского миллиардера Илона Маска главой телекомпании CNN. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Бенни Джонсону.

По словам Трампа, подобное кадровое решение было бы "точно лучше нынешнего руководства", охарактеризовав Маска как хорошего специалиста, который успешно справляется со своими задачами.

Ранее портал Semafor сообщил, что основатель SpaceX и Tesla инвестировал около 1 млрд долларов в медиахолдинг Skydance, в состав которого входит CNN.