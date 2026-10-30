Маск считает, что в будущем модели ИИ будут красть криптовалюту для себя Маск сообщил о рисках использования схемы атаки на Binance будущими моделями ИИ

Москва30 окт Вести.Будущие агенты "суперинтеллекта" могут использовать криптовалютные схемы для собственного заработка, а не для человека. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X после инцидента с биржей Binance.

Ранее агентство Reuters сообщило, что хакеры украли рекордные $6,3 млрд с крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Инцидент произошел в ночь на 30 октября.

В какой-то момент агенты суперинтеллекта будут делать это, чтобы зарабатывать валюту для себя, а не для человека говорится в комментарии Маска

По предварительным данным из СМИ, взлом произошел в результате того, что злоумышленники скомпрометировали личный ноутбук одного из инженеров DevOps. Предположительно, это позволило хакерам получить доступ к сервисному контейнеру. Представители биржи Binance сообщали, что компания приостановила размещение и снятие средств на время проверки безопасности.