Москва30 октВести.Криптовалютная биржа Binance ввела временные ограничения на операции по вводу и выводу средств, сообщает пресс-служба биржи в соцсети X.
Binance уточняет, что криптовалюта пользователей находится в безопасности.
В целях предосторожности все операции по вводу и выводу средств временно приостановлены, пока наша команда проводит проверки безопасности, замораживает активы и взаимодействует с правоохранительными органамиотмечает биржа
Накануне основатель криптобиржи Чанпэн Чжао сообщил, что платформу могли взломать хакеры.
Портал Coindesk передал, что из кошельков на Binance похищены $5,7 млрд в различной криптовалюте. Речь идет о крупнейшем взломе биржи в истории торгов криптовалютами.