Binance временно приостановила все операции по вводу и выводу средств

Биржа Binance временно ограничила ввод и вывод средств Binance временно приостановила все операции по вводу и выводу средств

Москва30 окт Вести.Криптовалютная биржа Binance ввела временные ограничения на операции по вводу и выводу средств, сообщает пресс-служба биржи в соцсети X.

Binance уточняет, что криптовалюта пользователей находится в безопасности.

В целях предосторожности все операции по вводу и выводу средств временно приостановлены, пока наша команда проводит проверки безопасности, замораживает активы и взаимодействует с правоохранительными органами отмечает биржа

Накануне основатель криптобиржи Чанпэн Чжао сообщил, что платформу могли взломать хакеры.

Портал Coindesk передал, что из кошельков на Binance похищены $5,7 млрд в различной криптовалюте. Речь идет о крупнейшем взломе биржи в истории торгов криптовалютами.