Криптобиржа Bitget заблокирует пользователей из РФ, Белоруссии и Казахстана Биржа Bitget перестает обслуживать клиентов из РФ, Белоруссии и Казахстана

Москва17 окт Вести.Криптобиржа Bitget внесла Россию, Белоруссию и Казахстан в список запрещенных юрисдикций, резиденты этих стран не смогут пользоваться сервисами платформы, следует из сообщения компании.

В публикации в соцсети X Bitget назвала происходящее "разовой мерой, касающейся только определенных пользователей" и не указала, какие именно страны были затронуты. Однако, согласно обновленному пользовательскому соглашению, Россия, Белоруссия и Казахстан вошли в список запрещенных для совершения сделок стран.

Как пишет портал The Defiant, в Bitget не раскрыли ни числа аккаунтов, ни конкретного решения регулятора. В службе поддержки биржи сослались на необходимость соблюдать регуляторные требования разных стран.

Затронутые клиенты получат персональные уведомления по электронной почте, в приложении и/или в виде push-сообщений с описанием дальнейших шагов, сроков и порядка вывода средств. Служба поддержки поможет с выводом, незавершенными ордерами и другими вопросами по аккаунтам. Сроки вывода для разных аккаунтов могут отличаться.

По информации компании, с 10:00 мск 18 октября для получивших уведомления клиентов станут недоступны новые сделки, ордера и подписки.

Закройте все позиции до 21 октября 2026 года (10:00 по Москве) и выведите активы. Оставшиеся позиции будут закрыты автоматически. С 21 октября (10:00 по Москве) вход в аккаунт будет ограничен говорится в уведомлении Bitget

Условия нового пользовательского соглашения позволяют бирже ограничить доступ к аккаунту, закрыть открытые позиции принудительно и ограничить вывод активов для пользователей из запрещенных юрисдикций.

24 сентября Bitget сообщила о несанкционированных переводах из своих кошельков. По уточненной оценке биржи, на подконтрольные злоумышленникам адреса ушли активы примерно на 387,5 млн долларов, первоначально называлась сумма в 351,6 млн. Вывод средств приостанавливали, с 28 сентября его начали возобновлять поэтапно. Потери, по словам главы биржи Грейси Чен, покроет фонд защиты пользователей, в котором более 464 млн долларов. The Defiant отмечает, что в заявлении об остановке услуг Bitget не связала это решение со взломом.

Ранее исследование "Финама" показало, что 74% криптоинвесторов в России работают через зарубежные площадки, при этом 85% опрошенных готовы перейти на российские сервисы при наличии готовой инфраструктуры.