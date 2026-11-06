Москва6 ноя Вести.Центробанк разрешил российским биржам торговать криптовалютами Bitcoin, Ethereum Ether и USD Tether с 17 ноября. Регулятор сообщил об этом на официальном сайте.

Банк России определил перечень криптовалют, которые могут быть доступны для неквалифицированных инвесторов. В него вошли биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum Ether) и "Ю Эс Ди Тезер" (USD Tether). Соответствующее указание регулятора вступит в силу с 17 ноября говорится в заявлении

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать эти активы через посредников на биржевом и внебиржевом рынке, при этом лимит на покупку через одного посредника составляет не более 300 тысяч рублей в год. Квалифицированные инвесторы смогут покупать любые криптоактивы без ограничений.

Перед сделкой инвесторам с любым статусом необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестирования в криптовалюту.

Ранее директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин заявил, что биржа планирует запустить торги биткоина, эфира и USDT с 1 декабря 2026 года. Они будут организованы на базе фондового рынка.