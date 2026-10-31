На Мосбирже с 1 декабря запустят торги тремя криптовалютами, включая Bitcoin Мосбиржа хочет запустить торги тремя главными криптовалютами с 1 декабря

Москва31 окт Вести.Московская биржа планирует запустить торги тремя главными криптовалютами с 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего управляющего директора по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Бориса Блохина.

Мы планируем с 1 декабря запустить торги криптовалютами. Уже есть клиенты, которые активно тестируются в нашем контуре. Мы сделали все для того, чтобы эти торги были минимально затратными прежде всего для профучастников цитирует его агентство

Уточняется, что речь идет о валютах Bitcoin, Ethereum и USDT. По словам Блохина, торги будут организованы на базе фондового рынка.

Предполагается, что участники смогут совершать сделки в "стакане" и проводить операции своп (инструмент управления ликвидностью).

Торги криптовалютами, по плану, будут производиться с 7 утра до 00, то есть с утренней до вечерней торговой сессии.