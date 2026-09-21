Курс на стейблкоин: Минфин и ЦБ согласовывают параметры нового цифрового актива Минфин и Центробанк определяют контуры проекта российского стейблкоина

Москва21 сен Вести.Министерство финансов России совместно с Центральным банком (ЦБ) рассматривают возможные механизмы создания и использования российского стейблкоина, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра финансов Иван Чебесков.

По его словам, представители ведомств обсуждают принципы функционирования нового цифрового актива, а также перечень операций, которые можно будет проводить с ним.

Пока рано говорить о конкретной модели и готовом законопроекте. Но сам вопрос прорабатываем совместно с Банком России: как такой стейблкоин будет работать рассказал Чебесков

Он добавил, что перед внедрением стейблкоина важно оценить потенциальный спрос на этот инструмент и проанализировать связанные с ним риски.

Стейблкоин представляет собой цифровой токен, стоимость которого привязана к определенному активу, чаще всего к национальной валюте. Его курс может поддерживаться резервами ликвидных активов, обязательствами эмитента или специальными алгоритмами.

Основные функции стейблкоинов включают хранение средств, переводы и расчеты с использованием блокчейн-технологий.

В отличие от цифровой валюты ЦБ, стейблкоин обычно выпускается не регулятором, а отдельной организацией.

С 1 сентября в России действует закон, регулирующий обращение цифровых валют, включая стейблкоины. Он разрешает операции с криптоактивами через российскую инфраструктуру, но запрещает их использование для оплаты товаров и услуг внутри страны, за исключением участников внешнеэкономической деятельности.