Москва21 сенВести.Министерство финансов России совместно с Центральным банком (ЦБ) рассматривают возможные механизмы создания и использования российского стейблкоина, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра финансов Иван Чебесков.
По его словам, представители ведомств обсуждают принципы функционирования нового цифрового актива, а также перечень операций, которые можно будет проводить с ним.
Пока рано говорить о конкретной модели и готовом законопроекте. Но сам вопрос прорабатываем совместно с Банком России: как такой стейблкоин будет работатьрассказал Чебесков
Он добавил, что перед внедрением стейблкоина важно оценить потенциальный спрос на этот инструмент и проанализировать связанные с ним риски.
Стейблкоин представляет собой цифровой токен, стоимость которого привязана к определенному активу, чаще всего к национальной валюте. Его курс может поддерживаться резервами ликвидных активов, обязательствами эмитента или специальными алгоритмами.
Основные функции стейблкоинов включают хранение средств, переводы и расчеты с использованием блокчейн-технологий.
В отличие от цифровой валюты ЦБ, стейблкоин обычно выпускается не регулятором, а отдельной организацией.
С 1 сентября в России действует закон, регулирующий обращение цифровых валют, включая стейблкоины. Он разрешает операции с криптоактивами через российскую инфраструктуру, но запрещает их использование для оплаты товаров и услуг внутри страны, за исключением участников внешнеэкономической деятельности.