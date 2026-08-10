Москва10 авг Вести.Оборот cтейблкоина (криптовалюты, стоимость которой привязана к какому-либо стабильному активу — например, фиатным валютам или золоту) А7А5 с момента его создания составил почти $140 миллиардов. Об этом заявил председатель банка ПСБ Петр Фрадков.

В интервью РБК он рассказал, что привязанный к российскому рублю токен А7А5 (выпущен в начале 2025 года компанией А7, созданной ПСБ) является крупнейшим недолларовым стейблкоином. Платформа проводит до 2 тысяч платежей в сутки.

Это маленький кусочек от мирового рынка стейблкоинов, но это крупнейший недолларовый стейблкоин. Оборот А7А5 с момента его создания составил почти 140 млрд долл. указал Фрадков

Глава ПСБ напомнил, что собственные стейблкоины, привязанные к национальным валютам, выпускают и другие страны, в том числе Индонезия, Бразилия. Для сравнения, капитализация бразильского BRZ составляет около $52 млн, японского JPYC — около $18 млн, турецкого BiLira — около $6 млн.

Использовать собственный тенговый стейблкоин для международных расчетов планируют в Казахстане, отметил банкир.

Именно расчеты, не привязанные к USDT, — это та доля рынка, которая будет расти и со временем может стать реальной альтернативой уже сложившейся западной инфраструктуре резюмировал Фрадков

В июле Госдума приняла закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который легализует обмен криптовалют на российские ценные бумаги.