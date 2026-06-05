Фрадков: через компанию А7 проходят 2 тысячи трансграничных платежей в день

Глава ПСБ раскрыл, сколько трансграничных платежей проходит через компанию А7 Фрадков: через компанию А7 проходят 2 тысячи трансграничных платежей в день

Москва5 июн Вести.Председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков рассказал ИС "Вести" о развитии запущенной банком финтех-компании А7, которая занимается трансграничными расчетами.

Глава ПСБ на полях ПМЭФ-2026 отметил, что многие страны отходят от традиционных банковских механизмов вроде SWIFT из-за риска ограничений и высокой стоимости.

Компания А7 как раз вот та альтернатива, которая дает возможность в условиях ограничений предоставлять качественный, более дешевый, быстрый продукт … У нас в день по две тысячи платежей. сказал Фрадков

Он подчеркнул, что это свидетельствует о высокой востребованности инструмента и о том, что платформа становится постоянно действующим решением для нужд клиентов.

Инфраструктура А7 действует более чем в 100 странах. Компания использует в работе цифровые финансовые активы, в том числе стейлбкоин, привязанный к рублю в соотношении один к одному.