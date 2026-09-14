Москва14 сен Вести.В дополнительный час основной сессии Московская биржа ожидает притока новых денег. Об этом сообщил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Борис Блохин в эфире программы "Рынки.Утро" на канале РБК.

С 14 сентября Мосбиржа на час увеличила длительность основной торговой сессии. Теперь торги начинаются в 9:00 мск вместо прежних 10:00 мск, и будут длиться до 19:00.

Этот дополнительный час приведет новые возможности для инвесторов, в том числе для инвесторов, которые живут в восточных регионах нашей страны. Второе — безусловно, те ордера, которые участники ставят, мы ожидаем, что они будут исполняться быстрее, сделки будут заключаться быстрее, поэтому каждый инвестор получит дополнительную возможность. Поэтому мы рассчитываем, безусловно, на новый объем [денег] отметил Блохин

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