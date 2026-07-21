Москва21 июлВести.Мосбиржа провела второй дискретный аукцион по акциям группы "Соллерс" после того, как их стоимость выросла более чем на 20%. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
По данным на 20:57 мск, бумаги компании подорожали на 54,92% — до 414 рублей. Аукцион стартовал в 16:11 мск.
К середине дня торги возобновились с удвоенной силой, и в максимуме бумаги подскочили на 73,49%, достигнув 474,5 рубля. Однако после повторной приостановки торгов котировки слегка откатились и остановились у отметки 426 рублей. Несмотря на это, по итогам дня активы продемонстрировали уверенный рост — почти 56%.
Первый дискретный аукцион по этим бумагам был проведен в 10:22 мск. На тот момент, по данным площадки на 10:18 мск, акции "Соллерса" прибавили 26,33% и торговались по 345,5 рубля.