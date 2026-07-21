Мосбиржа провела вторые за день торги акциями "Соллерс" Мосбиржа второй раз день провела дискретный аукцион акциями "Соллерс"

Москва21 июл Вести.Мосбиржа провела второй дискретный аукцион по акциям группы "Соллерс" после того, как их стоимость выросла более чем на 20%. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 20:57 мск, бумаги компании подорожали на 54,92% — до 414 рублей. Аукцион стартовал в 16:11 мск.

К середине дня торги возобновились с удвоенной силой, и в максимуме бумаги подскочили на 73,49%, достигнув 474,5 рубля. Однако после повторной приостановки торгов котировки слегка откатились и остановились у отметки 426 рублей. Несмотря на это, по итогам дня активы продемонстрировали уверенный рост — почти 56%.

Первый дискретный аукцион по этим бумагам был проведен в 10:22 мск. На тот момент, по данным площадки на 10:18 мск, акции "Соллерса" прибавили 26,33% и торговались по 345,5 рубля.