Т-банк разрешил клиентам торговать на бирже с помощью ИИ Т-банк дал возможность клиентам подключать ИИ-агентов для торговли на бирже

Москва10 сен Вести.Руководство инвестиционного направления Т-банка объявило об открытии возможности всем клиентам использовать ИИ-агентов для торговли на бирже в рамках проекта "Т-инвестиции".

Пока функционал доступен только в web-версии, но позже появится и в мобильном приложении. Клиент может выбрать нейросеть, например Claude, DeepSeek или ChatGPT и подключить ее к управлению активами в качестве агента, сообщают "Ведомости".

Такому помощнику можно дать задание на отслеживание стоимости определенных акций и их скупку при достижении указанного порога. Получает команды ИИ-агент через чат.

Расширение доступа к ИИ-агентам не меняет общих правил торговли для инвесторов: все ограничения ЦБ – тестирование "неквалов", лимиты на маржинальную торговлю и сложные инструменты – действуют независимо от интерфейса уточняется в публикации

Ранее россиян предупредили, что слепо доверять нейросетям нельзя. Компании-разработчики специально делают искусственный интеллект таким, чтобы он вызывал доверие, но вероятность его ошибки весьма высока.