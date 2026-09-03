ВТБ готовится к запуску торговли криптовалютами в России Сергейчук: ВТБ готовится к запуску торговли криптовалютами в России

Москва3 сен Вести.ВТБ готовится к запуску торговли криптовалютами на российском рынке, заявил ИС "Вести" член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Виталий Сергейчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он также отметил, что цифровизация и искусственный интеллект активно меняют жизнь на дальнем Востоке.

В этом году принят закон о криптовалюте. Более того, отдельные регионы Дальнего Востока по-прежнему энергопрофицитны, и развитие инфраструктуры, дата-центров в тех или иных регионах востребовано и пользуется повышенным спросом со стороны новых отраслей, которые задействуют крупные вычислительные мощности и требуется много энергетики сказал он

В целом, добавил он, у клиентов уже есть ожидания по поводу перспектив торговли криптовалютами на рынке РФ.

Конечно, клиенты уже достаточно активно ждут, а мы как банк, активно готовимся к запуску торговли криптовалютами на российском рынке сказал Сергейчук

Ранее в ВТБ заявили, что банки и бизнес заинтересованы в снижении ключевой ставки.