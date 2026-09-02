Зампред Сбера о тарифе на международные расчеты в криптовалюте: это недорого

В Сбере рассказали о международных расчетах в криптовалюте и тарифе Зампред Сбера о тарифе на международные расчеты в криптовалюте: это недорого

Москва2 сен Вести.Международные расчеты в криптовалюте для бизнеса осуществляются очень просто и быстро, а тариф на них очень выгоден. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин.

Международные расчеты в криптовалюте для бизнеса запустились в России со вступлением в силу 1 сентября 2026 года федерального закона "О цифровых валютах и цифровых правах".

По словам зампреда Сбера, такие транзакции осуществляются очень просто и быстро.

Работает очень просто. В течение минут - действительно минут в прямом смысле этого слова - вы можете сделать платеж между странами. Мы делали тоже, проверяли, естественно, все, когда все стартовало: открыт ноутбук с банк-клиентом Сбера, другой наш клиент, индийский, открывает ноутбук с клиентом своего банка, и пока они, собственно говоря, сидят друг с другом, в течение нескольких минут проходит эта транзакция. Все! Транзакция не ограничена минимальной суммой, поэтому можно направлять любые деньги рассказал Ведяхин

По его словам, такие переводы недороги для бизнеса.

Это недорого, это очень хороший тариф. Я бы сейчас не хотел его, естественно, в эфир озвучивать, потому что он зависит от многих факторов, но в целом это на уровне самых дешевых тарифов на трансграничные переводы сообщил Ведяхин

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью ИС "Вести" высказал мнение, что в России ведущее место как средство расчетов будет постепенно завоевывать цифровой рубль.