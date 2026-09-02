Костин заявил, что будущее мира за криптовалютами

Глава ВТБ отметил увидел в криптовалюте будущее Костин заявил, что будущее мира за криптовалютами

Москва2 сен Вести.Будущее мировой финансовой системы связано с криптовалютами, однако частные и негосударственные цифровые валюты вызывают сопротивление со стороны государств. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Костина, центральные банки разных стран закономерно выступают против частных криптовалют, тогда как перспективы самого направления он оценивает положительно.

Конечно, за криптовалютами все равно будущее. Другое дело — за какими приводит его слова ТАСС

Глава ВТБ отметил, что частные и негосударственные криптовалюты сталкиваются с сопротивлением со стороны государств и их центральных банков.

Потому что частные, негосударственные криптовалюты, конечно, порождают понятное сопротивление со стороны абсолютно всех стран в лице центральных банков сказал Костин.

Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2026 году — "Дальний Восток — развитие во благо людей". Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке правительства России.