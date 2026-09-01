Индекс Мосбиржи впервые за две недели превысил 2200 пунктов Индекс Мосбиржи превысил 2200 пунктов впервые с 14 августа

Москва1 сен Вести.Индекс Мосбиржи во время основной торговой сессии превысил 2 200 пунктов. Это произошло впервые с 14 августа 2026 года, свидетельствуют данные площадки.

К 13.17 мск индекс торговался на уровне 2 200,9 пункта. Прирост составил 1,01%. Спустя пять минут индекс ускорил рост до 201,69 пункта (+1,05%). К 14.53 мск показатель составлял 2196,47 (+0,81%).

Ранее сообщалось, что российский рынок акций в понедельник ускорил рост на фоне слов президента РФ Владимира Путина о том, что страна предпринимает усилия для завершения украинского конфликта.