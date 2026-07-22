Индекс Мосбиржи резко вырос после назначения даты встречи Рубио и Лаврова

Индекс Мосбиржи подскочил на фоне анонса встречи Лаврова и Рубио Индекс Мосбиржи резко вырос после назначения даты встречи Рубио и Лаврова

Москва22 июл Вести.Индекс Мосбиржи днем в среду резко вырос и превысил отметку в 2,1 тысячи пунктов на фоне объявления даты встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 12.08 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,23% и вырос до 2104,31 пункта, индекс РТС увеличился на 1,22% и составил 843,85 пункта, а цены большинства "голубых фишек" на торговой площадке выросли в пределах 7,8%.

К 16.15 мск индекс Мосбиржи подрос до 2140 пунктов, почти на 2,9%, индекс РТС составил 856,95 пункта - рост на 2,8%.

Ранее Лавров подтвердил, что его встреча с Рубио в филиппинской Маниле уже согласована. Она пройдет в четверг, 23 июля, в первой половине дня.