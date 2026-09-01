Индекс Мосбиржи вырос после слов Путина об урегулировании конфликта на Украине

Индекс Мосбиржи вырос на фоне слов Путина о конфликте на Украине Индекс Мосбиржи вырос после слов Путина об урегулировании конфликта на Украине

Москва1 сен Вести.Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии ускорил рост на фоне слов президента России Владимира Путина о том, что страна предпринимает усилия для завершения украинского конфликта.

По данным на 17:50 по московскому времени 31 августа индекс Мосбиржи рос на 0,7%, до 2 129,64 пункта, а индекс РТС снижался на 0,21%, до 776,67 пункта. Через шесть минут, после слов Путина, индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 140,33 пункта (+1,2%), а индекс РТС перешел к росту и составлял 780,57 (0,29%).

Максимальный показатель роста пришелся на 17:58 мск того же дня и индекс Мосбиржи составил 2 178,73 пункта (+2,93%), а индекс РТС – 794,57 (+2,09%).

31 августа Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС заявил, что Россия движется в направлении завершения украинского конфликта.