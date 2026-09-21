ЦБ ожидает запуска легального рынка криптовалют в России до конца года Банк России допустил выдачу первых лицензий криптоиндустрии в 2026 году

Москва21 сен Вести.Российская криптоиндустрия может начать полноценно работать в легальном поле до конца 2026 года. Об этом заявил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин на Московском финансовом форуме.

По его словам, до конца года участники рынка могут начать вступать в реестр и получать необходимые лицензии при своевременной регистрации нормативных актов.

Если наши коллеги в Минюсте будут к нам милостивы, мы сумеем с ними договориться, и акты будут вовремя зарегистрированы, то вполне возможно, что первые вступления в реестр, получение лицензий, где-то донастройка внутренних правил будет осуществлена еще до конца этого года, а это означает, что закон может начать работать сказал замглавы ЦБ РФ

Чистюхин добавил, что после этого на рынке появятся новые участники с соответствующими полномочиями.

С 1 сентября в России действует закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют. Закон разрешил публичное обращение на российских биржах Bitcoin, Ethereum и Tether USDT и установил условия покупки криптовалют для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.