Мосбиржа определила дату запуска вечных фьючерсов на Bitcoin и Ethereum Мосбиржа запустит вечные фьючерсы на Bitcoin и Ethereum

Москва17 авг Вести.Московская биржа готовится к запуску в сентябре 2026 года первых вечных фьючерсов на криптовалютные индексы Bitcoin и Ethereum, заявила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева в интервью РИА Новости.

В июне 2025 года на бирже начали торги первыми в России фьючерсами на криптоактивы, основанными на акциях фонда IBIT, который отслеживает динамику биткоина.

Мы активно линейку расширяли, сейчас это уже пять монет и семь фьючерсов на них. Уже порядка 70 тыс. квалифицированных инвесторов совершили сделки с этими инструментами. Планируем расширять эту линейку и в перспективе довести количество монет до десяти приводит РИА Новости слова Патрикеевой

В ближайшее время Мосбиржа намерена добавить фьючерсы почти на 20 иностранных акций, включая Amazon, AMD, Tesla, Netflix и другие активы.

Это будут вечные фьючерсы, чтобы клиенту было просто и понятно ими торговать, и не было необходимости переносить позиции. Котировки фьючерсов будут в валюте, расчеты – в российских рублях. Соответственно, не будет риска владения иностранными акциями или необходимости открывать зарубежные счета. Тем самым, мы даем инвестору широкую линейку инструментов внутри российской инфраструктуры пояснила Патрикеева

Банк России 11 августа включил Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах.