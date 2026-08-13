Запущен первый в России биткойн-накопитель по модели Strategy

В России запустили первое биткойн-казначейство Запущен первый в России биткойн-накопитель по модели Strategy

Москва13 авг Вести.В России начала работу первое биткоин-казначейство (bitcoin treasury), сообщает РБК. Компания "Ходл", созданная по бизнес-модели американской Strategy, предполагает вложение основной части резервов и свободных средств в биткоин, а доходность для инвесторов обеспечивается как динамикой криптовалюты, так и увеличением объема биткоинов в расчете на одну акцию.

Мы реализуем ту же бизнес-модель bitcoin treasury: привлекаем капитал для покупки биткоина в качестве стратегического резервного актива компании. По сути это прямая адаптация модели Strategy к российской юрисдикции и инфраструктуре рынка капитала пояснил РБК гендиректор "Ходл" Павел Подкорытов

Американская Strategy, основанная Майклом Сэйлoром, является крупнейшим корпоративным публичным держателем биткоинов. Бизнес модель сводится к тому, что Strategy выпускает акции, предлагает их инвесторам и направляет вырученные средства на покупку биткоина, то есть де-факто поддерживает рыночный спрос на криптовалюту.

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Название компании "Ходл" созвучно известному мему в криптосреде — HODL. Так называют инвесторов, кто покупает криптовалюты и не продает их вне зависимости от рыночной ситуации.

"Ходл" начинает с частного раунда, но строится как будущая публичная bitcoin treasury-компания. В планах - выйти на IPO в пределах двух лет. Если рыночная конъюнктура будет этому способствовать, между этими этапами мы можем провести и промежуточный pre-IPO раунд надеется глава компании

сли IPO по каким-то причинам не состоится, инвесторы получат выплаты в соответствии с параметрами выпуска структурных облигаций, в том числе часть средств от продажи биткоина компанией к моменту погашения бондов.

По словам Подкорытова, момент для запуска компании был выбран с учетом недавно «рыночной конъюнктуры — крепкого рубля и принятого закона о регулировании крипторынка в России, а также значительной коррекции курса биткоина от пика 2025 года.