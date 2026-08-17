Москва17 авг Вести.Московская биржа намерена осенью запустить кредитно‑дефолтные свопы (Credit Default Swap, CDS), заявил директор по внебиржевым деривативам Мосбиржи Роман Локтионов в интервью РИА Новости.

Мосбиржа работает над масштабным проектом, который подразумевает создание полноценного рынка кредитных деривативов.

Свопы откроют дополнительные возможности для хеджирования кредитного риска, а также смогут служить бенчмарком для эмитентов, помогая оценивать их кредитное качество, отметил Локтионов.

Тестирование свопов начали 15 июня, в эксперименте участвуют порядка десяти организаций, которые вносят поправки и совместно с биржей отрабатывают детали.

На первом этапе свопы станут доступными для пяти-десяти наиболее надежных эмитентов с последующим увеличением до 20–25 компаний. На втором этапе Мосбиржа запустит индексный CDS.

Кредитно‑дефолтный своп представляет собой договор, по которому покупатель платит продавцу за защиту от наступления кредитного события по обязательствам третьей стороны и получает компенсацию при наступлении этого события.

Между тем Мосбиржа готовится к запуску в сентябре 2026 года первых вечных фьючерсов на криптовалютные индексы Bitcoin и Ethereum.