ЦБ РФ допустил на финансовый рынок первые криптообменники и депозитарии

Первые банки и криптообменники получили лицензию ЦБ РФ для цифрового финрынка ЦБ РФ допустил на финансовый рынок первые криптообменники и депозитарии

Москва7 окт Вести.Первые цифровые депозитарии и криптовалютные обменники официально допущены на российский финансовый рынок. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Центрального банка России (ЦБ РФ).

В список цифровых депозитариев вошли пять организаций — ВТБ, Сбербанк, "Атомайз" (принадлежит группе "Т-технологии"), а также "Волтари" и "Облачная инфраструктура".

Реестр компаний, занимающихся обменом цифровых валют, пока состоит из четырех участников. Они допущены на рынок в силу переходных норм закона "О цифровых валютах и цифровых правах", который начал действовать 1 сентября 2026 года.

С момента включения в реестр эти организации должны следовать правилам совершения и учета операций с цифровыми правами и валютами.

Участникам рынка предстоит до 1 сентября 2027 года привести деятельность в соответствие с требованиями профильного законодательства.

Депозитарии получат возможность вести учет цифровых активов и давать клиентам доступ к адресам-идентификаторам.

Криптообменники могут покупать и продавать виртуальные валюты от своего имени и за свой счет вне организованных торгов.

В пресс-службе ВТБ подтвердили ТАСС получение статуса цифрового депозитария и организации по обмену цифровых валют (криптообменника).

Правила допуска начали действовать с 5 октября 2026 года. Статус цифрового депозитария позволяет банку открывать цифровые счета клиентам для учета криптоактивов, принимать и исполнять поручения и распоряжения, обеспечивать хранение криптоактивов, контроль операций, сверку и отчетность. В рамках статуса организации по обмену цифровых валют ВТБ сможет оказывать сервисы, связанные с покупкой и продажей цифровых валют добавили в пресс-службе банка

Ранее замминистра финансов России Иван Чебесков сообщил, что в стране насчитывается около 20 миллионов пользователей криптовалют.